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42-летняя Жасмин познакомила поклонников с новым членом семьи

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Жасмин опубликовала снимок в своем инстаграм-аккаунте. 42-летняя певица познакомила поклонников с новым членом семьи.

Жасмин – многодетная мама. У певицы есть 22-летний сын Михаил, который родился от бизнесмена Вячеслава Семендуева, а также восьмилетняя дочь Маргарита и четырехлетний сын Мирон – от молдавско-израильского предпринимателя Илана Шора. Однако большая семья – не помеха заводить новых членов семьи, считает артистка.

В "Инстаграме" Жасмин опубликовала новый снимок и показала, что теперь с ними живет очаровательный щенок лабрадора. В семействе собаку назвали необычным именем – Рагнаром.

Знаменитость отметила, что щенка очень хотел завести Мирон. Он очень долго просил родителей завести домашнее животное, и вот наконец-то мечта мальчика исполнилась. Вероятно, Рагнар стал подарком на день рождения сына, ведь четыре года ему исполнилось совсем недавно – 25 апреля.

Кстати, на днях Жасмин опубликовала архивный снимок. Именно того времени, когда певица была беременна третьим ребенком. Артистка вспоминает, что во время вынашивания наследника испытывала неприятные ощущения. "Готовился у мамы в животе к чемпионату мира по греко-римской борьбе", – пошутила она.

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Источник — dni.ru
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