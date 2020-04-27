«Затащили в машину и отвезли в лес»: Малиновская рассказала страшную историю

Скандальное высказывание ведущей Регины Тодоренко о жертвах насилия заставило многих звезд отреагировать. Среди них оказалась и ее коллега Маша Малиновская.
Телеведущая призналась, что в детстве над ней надругался взрослый мужчина, лишив девственности. Шокирующими подробностями она поделилась в своем инстаграм-аккаунте.
Звезда встала на защиту женщин, над которыми издевались мужья, бойфренды или посторонние люди. Маша Малиновская знакома с этим не понаслышке. Она рассказала, что вместе с ней пострадала и ее одноклассница.
Девочки шли домой из школы. Злоумышленники отвезли их в безлюдное место. Там они издевались над неспособными дать отпор детьми. "Это был мой первый сексуальный опыт. Нас затащили в машину и отвезли в лес", – поделилась Маша Малиновская.
Под своим постом телеведущая оставила контакты служб, которые могут оказать помощь и поддержку пострадавшим женщинам. О насилии со стороны мужчин рассказали также Юлия Паршута, Анна Седакова и другие звезды шоу-бизнеса.
Напомним, что в ноябре прошлого года было объявлено о триумфальном возвращении Маши Малиновской, исчезнувшей из поля зрения. Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер решил вернуть знаменитость на сцену. Она вновь занялась музыкальной карьерой.
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Нужно заяву было писать.страх-не повод оставлять тварь безнаказанной.боитесь застыдят?Так не вы в этом виноваты.А жить всю жизнь с этим наедине и знать что ублюдку все было безнаказанно.вы только подумайте что всю жизнь он о себе обалденного мнения,что он что хочет ,то и делает,а написали заяву,хоть какая то ,но есть вероятность ,что его поймают.