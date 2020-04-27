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«Затащили в машину и отвезли в лес»: Малиновская рассказала страшную историю

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Скандальное высказывание ведущей Регины Тодоренко о жертвах насилия заставило многих звезд отреагировать. Среди них оказалась и ее коллега Маша Малиновская.

Телеведущая призналась, что в детстве над ней надругался взрослый мужчина, лишив девственности. Шокирующими подробностями она поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

Звезда встала на защиту женщин, над которыми издевались мужья, бойфренды или посторонние люди. Маша Малиновская знакома с этим не понаслышке. Она рассказала, что вместе с ней пострадала и ее одноклассница.

Девочки шли домой из школы. Злоумышленники отвезли их в безлюдное место. Там они издевались над неспособными дать отпор детьми. "Это был мой первый сексуальный опыт. Нас затащили в машину и отвезли в лес", – поделилась Маша Малиновская.

Под своим постом телеведущая оставила контакты служб, которые могут оказать помощь и поддержку пострадавшим женщинам. О насилии со стороны мужчин рассказали также Юлия Паршута, Анна Седакова и другие звезды шоу-бизнеса.

Напомним, что в ноябре прошлого года было объявлено о триумфальном возвращении Маши Малиновской, исчезнувшей из поля зрения. Продюсер Ольги Бузовой Арам Арчер решил вернуть знаменитость на сцену. Она вновь занялась музыкальной карьерой.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Нужно заяву было писать.страх-не повод оставлять тварь безнаказанной.боитесь застыдят?Так не вы в этом виноваты.А жить всю жизнь с этим наедине и знать что ублюдку все было безнаказанно.вы только подумайте что всю жизнь он о себе обалденного мнения,что он что хочет ,то и делает,а написали заяву,хоть какая то ,но есть вероятность ,что его поймают.

Гость||

Как же много женщин по знавались,что в 90х они учав воевали в групповухах.Были изнасилованы,а самый интерес,никто не писал заявлений.Говорили,так они бандиты,нам пригрозили.Я не понимаю таких людей,их воспитание.А как жить тогда с таким ,что какое то существо навливало в тебя,а ты потом начало его слушаться,не искать его чтоб наказать,да я бы последнюю квартиру продала но нашла и наказала его.Надо уважать себя,а это дерьмо должно быть наказано.Зато потом перед самой собой будешь чиста и в зеркало сможешь посмотреть.

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