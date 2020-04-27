Волочкова подала в суд на Дану Борисову за обвинения в пьянстве

27.04.2020 | 13:20

В сети разгорелся скандал между двумя светскими львицами Даной Борисовой и Анастасией Волочковой. Одно слово и дамам теперь предстоят встречи в суде.

Бывшая балерина Анастасия Волочкова обратилась к служителям Фемиды. Она хочет наказать бывшую телеведущую Дану Борисову за нелицеприятные высказывания в свой адрес.

Некоторое время назад Борисова опубликовала на своей странице в Инстаграм пост. В нем она подробно рассказала об испытаниях, которые ей пришлось пережить.

Дана лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, прошла огонь, воду и медные трубы. "Как вспомню, какой я была, самой страшно. Но вот уже три года я без срывов, без запоев. Нет, вначале я пила какие-то таблетки, но уже давно обхожусь без них", заявила Борисова. Теперь Дана готова помогать другим.

По ее мнению, один из основных претендентов на ее помощь Волочкова. "Особенно мне жалко Анастасию Волочкову, – горестно заявила Борисова. – Ведь рыбак рыбака видит издалека. Я вижу ее лицо, взгляд и все понимаю. Я сама была в похожем состоянии, поэтому и знаю, что нужно сделать".

Именно эти слова Даны стали последней каплей. Они окончательно разозлили Волочкову. Ведь до этого Борисова была менее мягкой и позволила себе емкое "бухает" в отношении бывшей балерины.

Анастасия написала заявление о защите чести и достоинства и обратилась в суд. Иск будет рассматривать Савеловский суд Москвы.

По информации портала day24, предварительное заседание уже состоялось и Борисова его пропустила. Сама же Волочкова ситуацию пока никак не комментирует.