Татьяна Буланова появилась на публике и развеяла все слухи

27.04.2020 | 15:00

В начале апреля в прессу просочилась информация, что известная певица попала в реанимацию с инсультом. Наконец, Татьяна Буланова выписалась из больницы и вышла в прямой эфир в своем инстаграм-аккаунте.

Поклонники увидели кумира и поняли, что с ней все в порядке. Правда, женщина пока не оправилась после лечения. Артистка постаралась с помощью макияжа привести себя в порядок. Однако, несмотря на косметику, было заметно, что Татьяна Буланова еще не до конца здорова – лицо припухло, видны мешки под глазами.

Фанаты убедились, что слухи о состоянии звезды сильно преувеличены. Ранее сообщалось, что артистку частично парализовало в результате инсульта. Поклонники надеялись, что женщина расскажет, как все было в действительности. Но Татьяна Буланова не стала вдаваться в подробности своего недуга.

Как отметила звезда, ее госпитализировали во время планового обследования. Якобы доктор на МРТ обнаружил в голове певицы некую болячку, которую потребовалось срочно пролечить. Народ пожелал Булановой скорейшего восстановления.

Также ранее в СМИ появилась информация, что Татьяна накануне болезни осталась без денег. Женщина жаловалась, что из-за коронавируса у нее сорвались концерты, соответственно, она осталась без постоянного дохода.