Сетевое издание|18+|Понедельник|27 апр 2020|16:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Полезное

Татьяна Буланова появилась на публике и развеяла все слухи

Печать

В начале апреля в прессу просочилась информация, что известная певица попала в реанимацию с инсультом. Наконец, Татьяна Буланова выписалась из больницы и вышла в прямой эфир в своем инстаграм-аккаунте.

Поклонники увидели кумира и поняли, что с ней все в порядке. Правда, женщина пока не оправилась после лечения. Артистка постаралась с помощью макияжа привести себя в порядок. Однако, несмотря на косметику, было заметно, что Татьяна Буланова еще не до конца здорова – лицо припухло, видны мешки под глазами.

Фанаты убедились, что слухи о состоянии звезды сильно преувеличены. Ранее сообщалось, что артистку частично парализовало в результате инсульта. Поклонники надеялись, что женщина расскажет, как все было в действительности. Но Татьяна Буланова не стала вдаваться в подробности своего недуга.

Как отметила звезда, ее госпитализировали во время планового обследования. Якобы доктор на МРТ обнаружил в голове певицы некую болячку, которую потребовалось срочно пролечить. Народ пожелал Булановой скорейшего восстановления.

Также ранее в СМИ появилась информация, что Татьяна накануне болезни осталась без денег. Женщина жаловалась, что из-за коронавируса у нее сорвались концерты, соответственно, она осталась без постоянного дохода.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте