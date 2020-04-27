Сраженный недугом отец Жанны Фриске заподозрил у себя коронавирус

27.04.2020 | 18:15

Владимир Фриске убежден, что подхватил коронавирус. По словам отца ныне покойной артистки Жанны Фриске, у него были все симптомы этого заболевания.

Владимир Фриске заболел, когда с приятелем отправился в круиз в Америке. Прямо на борту лайнера отцу Жанны Фриске стало очень плохо. "Температура подскочила сразу до 40 градусов. Я пытался ее сбить, но никакие лекарства не помогали. Слабость, ломота и совершенно дикий кашель, который я не знал, чем остановить", – рассказал Владимир Фриске.

По его словам, он промучился с недугом семь дней. Причем в какой-то момент ему стало настолько плохо, что он отчаялся выздороветь. "Я перенес эту заразу, считайте, на ногах. Так плохо мне не было никогда. Все это продолжалось в течение недели, потом стало полегче", – сообщил мужчина.

Когда круиз подошел к концу, заболел приятель Владимира Фриске. Он убежден, что друг подхватил заразу от него, ведь у того были те же самые симптомы. "Мне сказали, что коронавирус был в США еще в ноябре, но тогда о нем ничего не говорили. Вот я его и подхватил", – заключил Владимир Фриске.

Мужчина заявил о желании отправиться в больницу, чтобы сдать кровь. Он хочет разобраться, что за болезнь его сразила, и удостовериться, что действительно переболел коронавирусом. "Мне кажется, у меня есть антитела к коронавирусу", – цитирует отца Жанны Фриске "Собеседник".

Отметим, что многие знаменитости за время пандемии переболели этой заразой. Актриса Ольга Куриленко, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, голливудский актер Том Хэнкс и многие другие с разной степенью тяжести перенесли недуг.

Что касается России, то сейчас в клинике в "Коммунарке" проходит лечение певица Надежда Бабкина. Несмотря на то, что якобы коронавирус у нее не подтвердился, в медицинских кругах утверждают, что картина болезни у нее именно коронавирусная. Там же до нее лечился ее коллега Лев Лещенко. Медики поставили на ноги и соведущего Надежды Бабкиной по шоу "Модный приговор", историка моды Александра Васильева.