Предприниматель Дмитрий Мазепин не был заражен коронавирусом

27.04.2020 | 16:36

28 марта 2020 года на портале «ПензаИнформ» была опубликована информация о том, что среди возвращающихся на родину россиян есть немало тех, кто подхватил коронавирус.

В частности, в материале «Дочь олигарха пожелала ресторан в больнице для зараженных коронавирусом», который готовился по сообщениям телеграм-канала Mash и портала dni.ru, речь шла об известном российском предпринимателе Дмитрии Мазепине.

В статье сообщалось, что он вернулся в Россию зараженным. После официального обращения представителя Дмитрия Аркадьевича в нашу редакцию, мы хотим сообщить, что ранее опубликованная нами информация не соответствовала действительности.

В интервью журналистам телеканала Россия-1 господин Мазепин сообщил, что сдавал анализы по возвращению в Россию. Все тесты оказались отрицательными. Фрагмент интервью с его участием можно посмотреть начиная с хронометража 45:50.

«Я посчитал в воскресенье, что у меня есть контакты с большими руководителями, с коллегами. И мне будет спокойнее знать, что у меня ничего нет. И в воскресенье я через скорую вызвал домой специалистов, чтобы у меня взяли тест... И мне сегодня утром позвонили, а потом прислали результат анализа. Сказали, что все нормально», - сообщил Мазепин.

Наша редакция приносит искренние извинения Дмитрию Аркадьевичу Мазепину за публикацию недостоверной информации и желает ему здоровья.