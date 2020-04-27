Сетевое издание|18+|Понедельник|27 апр 2020|11:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Полезное

«По ее лицу и глазам все понятно»: Борисова сообщила диагноз Волочковой

Печать

Дана Борисова отмечает праздник – уже три года она чиста аки стеклышко. Больше никаких наркотиков или алкоголя. И теперь все силы телеведущая бросила на то, что помочь другим людям побороть тяжелый недуг. В частности, речь идет про балерину Анастасию Волочкову.

"Как дурно жить, как я вчера жила", – часто напеваю эту песню Аллы Пугачевой, – улыбается Дана Борисова. – Как вспомню, какой я была, самой страшно. Но вот уже три года я без срывов, без запоев". Нет, вначале я пила какие-то таблетки, но уже давно обхожусь без них.

Реабилитационный центр в Таиланде был только началом большого пути Борисовой. "Я ходила в центр анонимных алкоголиков, занималась в группе наркологической клиники Стаса Пьеха, благо, что она была на Кутузовском проспекте, рядом с моим домом. И за это время у меня не было срывов. Даже на Новый год я не пила шампанское", – уверяет телеблондинка.

Сегодня Дана Борисова считает своим долгом помогать другим людям. "Особенно мне жалко Анастасию Волочкову, – вздыхает она. – Ведь рыбак рыбака видит издалека. Я вижу ее лицо, взгляд, и все понимаю. Я сама была в похожем состоянии, поэтому и знаю, что нужно сделать".

Телеведущая готова предложить балерине хороших специалистов, помочь ей справиться. Сама же Волочкова при этом постоянно подчеркивает, что никаких проблем у нее нет и в помощи она не нуждается. Да и что за беда в бокале холодного "просеко" изредка – пьет вся страна, а обсуждают почему-то только ее одну. И если Борисова не перестанет нести чушь, Волочкова может дать ход судебному производству, которое было запущено 6 апреля, но сейчас приостановлено.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте