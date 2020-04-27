«По ее лицу и глазам все понятно»: Борисова сообщила диагноз Волочковой

27.04.2020 | 11:03

Дана Борисова отмечает праздник – уже три года она чиста аки стеклышко. Больше никаких наркотиков или алкоголя. И теперь все силы телеведущая бросила на то, что помочь другим людям побороть тяжелый недуг. В частности, речь идет про балерину Анастасию Волочкову.

"Как дурно жить, как я вчера жила", – часто напеваю эту песню Аллы Пугачевой, – улыбается Дана Борисова. – Как вспомню, какой я была, самой страшно. Но вот уже три года я без срывов, без запоев". Нет, вначале я пила какие-то таблетки, но уже давно обхожусь без них.

Реабилитационный центр в Таиланде был только началом большого пути Борисовой. "Я ходила в центр анонимных алкоголиков, занималась в группе наркологической клиники Стаса Пьеха, благо, что она была на Кутузовском проспекте, рядом с моим домом. И за это время у меня не было срывов. Даже на Новый год я не пила шампанское", – уверяет телеблондинка.

Сегодня Дана Борисова считает своим долгом помогать другим людям. "Особенно мне жалко Анастасию Волочкову, – вздыхает она. – Ведь рыбак рыбака видит издалека. Я вижу ее лицо, взгляд, и все понимаю. Я сама была в похожем состоянии, поэтому и знаю, что нужно сделать".

Телеведущая готова предложить балерине хороших специалистов, помочь ей справиться. Сама же Волочкова при этом постоянно подчеркивает, что никаких проблем у нее нет и в помощи она не нуждается. Да и что за беда в бокале холодного "просеко" изредка – пьет вся страна, а обсуждают почему-то только ее одну. И если Борисова не перестанет нести чушь, Волочкова может дать ход судебному производству, которое было запущено 6 апреля, но сейчас приостановлено.