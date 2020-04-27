Лидия Федосеева-Шукшина в плохом состоянии не узнала родную дочь

27.04.2020 | 10:16

Скандал между Лидией Федосеевой-Шукшиной и ее мужем Бари Алибасовым набирает обороты. Открываются новые сенсационные детали.

Лидия Федосеева-Шукшина, зная о серьезных проблемах со здоровьем, давно составила завещание. Согласно последней воле актрисы, муж Бари Алибасов получает авторские права на интеллектуальную собственность ее покойного супруга, писателя и режиссера Василия Шукшина, а также небольшую квартиру в Новой Москве.

Однако недавно она узнала о том, что за ее спиной Бари Алибасов переписал недвижимость на своего молодого помощника Сергея Моцаря, чтобы не платить налоги. Для артистки эта новость стала ударом. Разгорелся скандал. Теперь звезда просит вернуть квартиру, но продюсер не спешит это делать.

В новом интервью Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что еще в августе прошлого года поехала с Бари Алибасовым к адвокату Сергею Жорину. Актриса только выписалась из больницы, куда попала, когда у нее подскочил уровень сахара в крови. Она так плохо себя чувствовала, что поначалу даже не узнала собственную дочь Марию Шукшину. Артистка теряла сознание.

Едва звезде стало лучше, как она оказалась вместе с мужем у юриста. "Он поздоровался, зачем-то пофотографировался с нами, после чего дал мне подписать какие-то бумаги. Я спросила у Бари: "Что это?" И он мне сказал: "Подписывай, Лида, подписывай, раз уж мы приехали", – рассказала артистка. При этом она уточнила, что ей дали подписать последнюю страницу документа.

Лидия Федосеева-Шукшина призналась: она не знала, что подписывала. Не прочитала бумаги, поверив любимому мужу. В тот момент рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь советом. О том, что лишилась недвижимости, актриса узнала случайно, когда дочь Ольга получила квитанции на квартплату.

По словам артистки, Алибасов убеждает, что это лишь формальности, а на самом деле квартира принадлежит ей. Однако Федосеева-Шукшина уже не считает ее своей. Актриса назвала действия Жорина недопустимыми. По ее словам, он адвокат, а не нотариус, потому не вправе "удостоверять" или "вести" сделку. К тому же она его не нанимала. Да и вообще, не исключила Федосеева-Шукшина, Жорин мог быть заинтересован в этой сделке. "Меня сильно смущает схема, по которой квартира с Бари без моего ведома была переписана сразу на третье лицо по фиктивному договору", – рассказала в интервью артистка.

"Московский комсомолец" попытался связаться с Сергеем Моцарем, но тот не ответил на звонки. А Сергей Жорин заявил, что Лидия Федосеева-Шукшина была прекрасно осведомлена о сделке, и отметил, что у него есть доказательства.