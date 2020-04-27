Использующая крепкие слова Гузеева не смогла прочитать простой текст

27.04.2020 | 21:43

Лариса Гузеева в очередной раз повеселила сама себя, соведущих и гостей в студии. Съемки программы «Давай поженимся» снова превратились в «Смехопанораму».

Портал day24 опубликовал фрагмент из нарезки неудавшихся дублей со съемок популярного телешоу. Подобное происходит периодически.

На этот раз Ларисе Андреевне пришлось сделать несколько дублей, прежде чем она смогла прочитать заготовленный сценаристами текст.

«Она наградила венерическим заболеванием не только их сына, но и весь стояк в подъезде», — начала Гузеева, а дальше зашлась от смеха. Телеведущую очень развеселила фраза «стояк в подъезде».

Заслуженная артистка РФ использовала несколько бранных слов, а затем попросила собравшихся в студии помочь ей. «Отвернитесь», — обратилась Гузеева к гостье. «Хватит ухмыляться, отвернись», — сказала телеведущая своей напарнице Розе Сябитовой.

Затем Лариса несколько раз без эмоций проговорила текст и снова попыталась прочитать его на камеру. Но и эта попытка завершилась неудачей.