«Хотят врать другим»: Долина набросилась на феминисток

27.04.2020 | 17:15

Лариса Долина обвинила сторонниц в феминизма в глупости. Она считает, что такие женщины лукавят.

По мнению певицы, женщине всегда нужен мужчина. Она отметила, что представительница прекрасного пола должна любить, ей это дано Богом. Лариса Долина уверена, что все хотят иметь это чувство взаимно.

Артистка добавила, что и она в этом плане – не исключение. "Не знаю, сами ли себе они врут или хотят врать другим", – цитирует исполнительницу газета "Известия". Она искренне не понимает, как нормальная женщина может выбрать путь феминизма.

Лариса Долина предположила, что представительницы таких движений просто хотят обратить на себя внимание. Кроме того, певица рассказала о том, что американские зрители воспринимают музыку иначе, чем русские.

Лариса Долина отметила, что граждане США – раскованнее. Российская же публика, по ее словам, будто боится своей активной искренней реакции.

Как писали "Дни.ру", ранее Лариса Долина высказалась о шоу "Маска", где была в роли Оленя. Певица дошла до финала, но победу одержать на смогла. Однако звезда не горюет и считает справедливым, что победа была отдана молодежи. Победителем шоу "Маска" стал солист группы MBAND Анатолий Цой, скрывавшийся под обликом Льва.