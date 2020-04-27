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Чары рассеялись: Маликов начал стремительно стареть

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Стефания Маликова поделилась милым семейным фото. Все бы ничего, да только Маликов на нем предстал в непотребном виде, чем напугал поклонников.

Популярный певец Дмитрий Маликов вместе со всей звездной семьей коротает дни на самоизоляции. Собрались все: жена Маликова Елена, старшая дочь Стефания и малыш-сынок Марк. Как раз Стефания и показала, как выглядит ее отец на карантине – девушка опубликовала семейное фото на своей страничке в Инстаграм.

Уютный кадр, на котором Маликов и дети, одетые в одинаковые тельняшки, весело улыбаются фолловерам, порадовали подписчиков. А вот внешний вид Дмитрия серьезно озадачил фанатов. Поклонники привыкли видеть Маликова в образе-красавца мужчины, всегда ухоженного и одетого с иголочки. 50-летний певец всегда выглядел заметно моложе своих лет, чем вызывал восхищение и зависть публики. Теперь же перед фанатами предстал настоящий дед с опухшим лицом и заросший полуседыми волосами.

"Папе пора сменить прическу", "Папе пора постричься", – тактично намекают вежливые почитатели творчества звездного певца. Подписчики гадают, что же могло приключиться со всегда подтянутым артистом. Возможно, все дело в самоизоляции и нарушении режима питания – многие сейчас отказались от диет. Кроме того, парикмахерские в городе закрыты, и певцу может быть просто негде привести себя в порядок.

Впрочем, проблемы с внешним видом не только у Маликова. Бдительные фолловеры заметили, что и жилище звездного семейства нуждается в ремонте. Так, на одной из стен видны заметные грязевые подтеки. "А что это такое между потолком и стеной?", – удивляются внимательные фанаты неприглядному виду жилища знаменитостей.

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Источник — dni.ru
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