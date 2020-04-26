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Валерия назвала своего победителя шоу «Маска»

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В эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ певица на правах члена жюри шоу "Маска" высказалась о том, кто может стать лидером проекта. Вместе с мужем Иосифом Пригожиным она посетила студию Вадима Такменева.

26 апреля, зрители узнают, кто под маской и за кем будет закреплено звание лучшего мастера перевоплощений. Будут открыты личности четырех оставшихся героев – Льва, Попугая, Оленя и Волка.

Своим мнением поделилась певица Валерия. Высказал свой взгляд на происходящее и продюсер. У исполнительницы как минимум, два кандидата на звание победителя. По ее словам, больше всех удалось запутать жюри Волку. Удивил ее и Лев по количеству эффектных номеров.

Иосиф Пригожин тоже рассматривает две кандидатуры. Он считает, что победить в шоу "Маска" должен царь зверей. Но болеет он за Попугая.

Примечательно, что некоторые зрители до сих пор уверены, что жюри и ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров изначально знали, кто под масками. На самом деле, он сам попросил продюсеров не раскрывать ему личности участников.

Как писали "Дни.ру", шоумен выделяет именно Волка, под маской которого может оказаться Нюша или Карина Кокс. По его мнению, он на протяжении всех выпусков постоянно удивлял и запутывал жюри.

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Источник — dni.ru
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