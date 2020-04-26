Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 апр 2020|17:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

Полезное

В Питере задержан автор хита «Девочка-видение» Максим Леонидов

Печать

В Санкт-Петербурге задержали участника бит-квартера "Секрет" Максима Леонидова. Музыканта доставили в отделение полиции.

На своей странице в "Инстаграме" артист рассказал, что инцидент произошел в Шуваловском парке. Стражи порядка в защитных масках остановили его и супругу время прогулки с собакой. "Заявили, что наши действия незаконны. Доставили в полицию и составляют протокол", – раскрыл детали Максим Леонидов.

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский уточнил, что парк, в котором находился певец, не относится к числу закрытых. На музыканта составили административный протокол о нарушении требований, направленных на обеспечения режима повышенной готовности. Максиму Леонидову может грозить штраф до четырех тысяч рублей, сообщает РБК.

Отметим, с 30 марта в Санкт-Петербурге действует режим всеобщей самоизоляции. Покидать свое жилище граждане могут только в случае крайней необходимости: для поездок на работу, похода в магазин или аптеку, посещения медучреждения. Разрешается вынос мусора и выгул животных на расстоянии до 100 метров от дома.

Ситуация с коронавирусом в России становится все напряженнее. По последним данным, зарегистрировано 74 588 случаев заражения. Большинство заболевших – 39 509 – находятся в Москве. В Санкт-Петербурге инфекцию подхватили 2 926 человек. За весь период в стране выздоровели 6 250 пациентов, скончались 681 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Пи Ар чистейший

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте