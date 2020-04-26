Топалов не стал защищать затравленную толпой Тодоренко

26.04.2020 | 11:24

Последнее время в Сети не утихает скандал, в центре которого оказалась телеведущая Регина Тодоренко. Супруг звезды повел себя довольно странно в данной ситуации.

Звезда программы "Орел и решка" Регина Тодоренко не перестает мелькать в заголовках новостей. Кажется, что такого количества негатива звезда в свой адрес не получала никогда.

Все дело в том, что телеведущая публично высказала свое мнение касательно ситуации в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Знаменитость считает, что в подобном случае, который приключился со звездной четой, виновата и женщина. Тодоренко задалась вопросом, что сделала "жертва" домашнего насилия для того, чтобы прекратить воздействие на себя.

После резонансного интервью на Тодоренко спустили всех Собак. Пользователи Сети стали проклинать звезду, угрожать ее семье и всячески оскорблять.

Казалось бы, в такой ситуации супруг ведущей Влад Топалов должен встать горой за спутницу. Однако некоторые сочли, что певец повел себя весьма странно. В "Инстаграм" экс-участника группы "Smash!!" нет ни одного упоминания о скандале. Последней публикацией Топалова является видео с исполнением композиции на гитаре.

Есть вероятность, что Влад попросту решил не подливать масла в огонь. Это не говорит о том, что певец закрыл глаза на происходящее.