Тимати отказал в съемках умолявшей его Собчак

26.04.2020 | 21:29

Тимати и Ксения Собчак являются звездами отечественного шоу-бизнеса. Между ними сложились сложные отношения, причем музыкант уже давно не идет на уступки Ксении. А ведь когда они вместе снимались в клипе.

Недавно Тимати опубликовал на своей странице в Инстаграм разгромный пост, в котором попросил Собчак не обижаться на его отказы. Ксении в последнее время крепко достается, чего только стоит история с крабовым бизнесом, о которой рассказал портал day24.ru

Как выяснилось, программные директора Первого канала уже несколько раз выходили на представителей Тимати. Музыканта хотели пригласить для участия в шоу Ксении Собчак.

«В этом мире действительно все логично: детство в МГИМО, Бэха с водителем, Кремлевским флагом и мигалкой (предписание — без права обыска), олигархи, кокаин в «Дягилеве», сериал «Блондинка в Шоколаде», Дом-2, премия Муз-Тв, ширма либеральной повестки, баллотирование в Президенты РФ и жесткое не согласие с «кровавым режимом», не продолжительная тишина после и…. тарарам!!! Своя программа на Первом Канале !!! На главном Федеральном канале страны !!! ))) Просто, наверное, можно быть моралистом и отстаивать высоконравственность вещания молодому поколению самостоятельно являясь БЕЗОГОВОРОЧНЫМ примером, но по-моему ТЫ, это совсем не тот случай )) Тебе очень хочется быть в категории Познера, я понимаю, но ты не тянешь. Тебе хочется успехов Дудя, но тоже что то не дотягивают цифры, ну никак», (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. редакции) — прошелся по Собчак Тимати.

По мнению музыканта, Ксения до сих пор обижается на него и за отказ в съемках для youtube-канала телеведущей. «Ты умоляла меня сделать с тобой программу понимая ее рейтинг, а я тебе отказал!» — лаконично заметил Тимати.

Артист попросил оставить его в покое. «Брось ты это. Оставь престарелого репера неудачника, плохого продюсера и некудышного бизнесмена догнивать вместе с блогерами в их же эфирах, это совсем не топик и не пример для подражания. Живи своей жизнью и покажи нам всем, как ты можешь вывозить самостоятельные программы о реальных интересных вещах в мире, как это делает Дудь сейчас, а не на склоках, скандалах и чужом хайпе. Ты же умная девочка», — закончил Тимати.