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Развод? Фадеев перестал жить с женой

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Тревожные известия обеспокоили фанатов звездной четы. Поклонники гадают, что же стало причиной внезапного расставания крепкой пары.

Знаменитый продюсер Максим Фадеев проводит самоизоляцию в полном одиночестве. Композитор рассказал, что разъехался с родными из-за эпидемии больше месяца назад. Теперь его жена Наталья и сын Савва живут отдельно в столичной квартире, а сам Фадеев разместился в загородном доме.

Такое положение дел сильно озадачило поклонников звездного семейства. Ведь в столь сложное время родных и близких хочется держать как можно ближе. И уж точно мало кому в голову придет оставить собственную жену и ребенка одних.

Фанаты теряются в догадках, что же могло послужить причиной внезапного расставания Максима Фадеева с Натальей. Неужели чувства остыли? Супруги вместе уже почти 30 лет и, несмотря на все слухи, выглядели вполне счастливой парой. О конфликтах в звездном семействе тоже ничего не было слышно. Так что причины случившегося пока остаются загадкой.

Впрочем, сам продюсер уверяет, что очень скучает по своим родным. В шоу "Ты не поверишь!" Фадеев рассказал, как проводит время в одиночестве. Оказалось, известный композитор отлично готовит и вовсе не нуждается в помощниках по хозяйству. "Я очень вкусно готовлю, кстати. Могу сделать прекрасный лагман и пиццу", – похвастался продюсер.

При том что Максим Фадеев отлично справляется с одиночеством, иногда ему все же становится тоскливо. "Ну и есть еще один человек, по которому я скучаю. А может даже и не один", – признался мужчина. О ком идет речь, звездный продюсер не уточнил, что только усилило беспокойство фанатов.

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Источник — dni.ru
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