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КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын

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Мировые СМИ лихорадочно ищут лидера страны Ким Чен Ына. Дело в том, что последний раз, когда СМИ фиксировали его присутствие, было заседание правительства 11 апреля, после этого Ким Чен Ына никто на людях не видел. Так, он даже пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. Сразу после этого в соцсетях и СМИ поползли слухи о вероятной смерти северокорейского лидера.

Как всегда причиной слухов стали массовые репосты в соцсетях. В данном случае – в китайских. Сообщение о смерти лидера КНДР разместила в соцсетях Weibo вице-руководитель телеканала HKSTV (Гонконг); а у нее там 15 миллионов подписчиков. По словам журналиста, о смерти лидера КНДР сообщил "очень солидный источник".

В свою очередь японский журнал Shukan Gendai сообщил, что лидер КНДР после операции находится в вегетативном состоянии. Якобы у хирурга “дрогнули руки”. В СМИ уже обсудили информацию о том, что лидером страны в ближайшее время станет родная сестра Ким Чен Ына – Ким Ё Джон. Ведь еще, по слухам, в конце прошлого года на закрытом заседании Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи было принято важное решение: при чрезвычайной ситуации во главе страны вместо нынешнего лидера встанет его младшая сестра.

Однако сегодня утром, 26 апреля, государственное радио КНДР распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью. Даже в воскресенье. В частности, Ким Чен Ын передал благодарность рабочим, помогавшим создавать город Самчжиен, строительство которого было завершено в конце 2019 года.

Дело в том, что никто не знает в точности сколько лет Ким Чен Ыну. По одним данным он родился в 1982 году, по другим в 1984. В любом случае он достаточно молод, чтобы иметь серьезные проблемы с сердцем. Даже несмотря на привычку к курению и склонности к ожирению. Плюс надо понимать, что он находится под постоянным наблюдением лучших медиков страны.

Да и “пропадал” лидер Северной Кореи с горизонтов любителей шпионских заговоров не раз. В 2014 году он пропустил несколько важных государственных мероприятий в связи с травмой лодыжки. Не раз пропадал с экранов телевизора и его отец – Ким Чен Ир. Также мировые СМИ не раз сообщали о смерти лидера Кубы – Фиделя Кастро. Дело в том, что получить достоверную информацию из-за стен тоталитарных режимов не просто.

В свою очередь представители Центрального разведывательного управления США заявили, что им неизвестно о состоянии северокорейского лидера. А источник Reuters сообщил со ссылкой на южнокорейскую разведку, что глава Северной Кореи жив и вскоре появится на публике.

Возможно все проще. Дело в том, что японская еженедельная газета Sankei Shimbun сообщило о вспышке коронавируса в КНДР. По их информации в КНДР зарегистрировано не менее 267 смертельных исходов от заболевания COVID-19. А всего, согласно докладу Ассоциации северокорейских перебежчиков "Северокорейский Народный фронт освобождения", в стране на карантин помещены более 48 тысячи человек.

Так что Ким Чар Ын банально на карантине: пережидает вспышку коронавирусной инфекции в более комфортных условиях. Не случайно сегодня появилась информация, что поезд, который считают принадлежащим главе страны, судя по спутниковым снимкам, с 21 апреля стоит возле северокорейского пляжного курорта Вонсан-Кальма. На пляже пережидать все же коронавирус интересней.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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