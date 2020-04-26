Гузеева предложила критиканам «сходить помыть полы»

26.04.2020 | 15:30

Лариса Гузеева была замечена на съемках в "Останкино". Ярая поборница всеобщего карантина сама нарушила требования режима самоизоляции.

Популярная телеведущая Лариса Гузеева долгое время добросовестно соблюдала карантинные меры. Но и ее терпению пришел конец – 25 апреля артистка появилась в "Останкино" для продолжения съемок. Знаменитость выложила на своей страничке в Инстаграм сториз, в которой сразу потребовала от подписчиков не писать ей гневные комментарии. А ведь звезду можно упрекнуть в лицемерии – она одной из первых и наиболее истово призывала россиян сидеть дома.

Свой "проступок" звезда объяснила заботой о зрителях. "Мы выходит для того, чтобы вы сидели у телевизоров", – сказала Гузеева, добавив, что актеры всегда находятся на передовой. При этом дива никого не заставляет смотреть ее программы – недовольным она в открытую предложила переключать канал и "сходить помыть полы".

Однако, несмотря на всю браваду, телеведущая призналась, что ей страшно, и она опасается за свое здоровье. "Страшно, конечно. Как и вам всем", – откровенничает артистка.

Лариса Гузеева также пояснила, что имела в виду, когда со своей страницы громче всех призывала россиян не показывать носа на улицу. Оказывается, тогда речь шла о праздно шатающихся с детьми, колясками, бабушек и дедушек. "А всех остальных, если так можно, я обнимаю виртуально", – завершила свое включение артистка.