Галкин раскрыл подноготную отношений с Пугачевой и опроверг контракт

26.04.2020 | 12:25

Максим Галкин дал ответ на мучивший миллионы фанатов вопрос: что же является залогом их крепких отношений с Аллой Борисовной. Много лет СМИ писали, что влюбленные подписали брачный контракт.

Звездная чета Галкин-Пугачева уже долгие годы радуют фанатов стабильностью и гармонией. Несмотря на казалось бы огромную разницу в возрасте – 27 лет (целое поколение!) – о скандалах в паре неслышно, влюбленные сохраняют теплые отношения и растят двоих замечательных двойняшек.

Поклонники давно пытаются разгадать, в чем секрет звездного семейства. Возможно, все дело в четко определенных правилах, установленных в отношениях? Например, наличие брачного контракта. Для европейских звезд в такой практике нет ничего зазорного, богатые люди стремятся обезопасить свои накопления. Фанаты долгое время считали, что и Галкин с Пугачевой составили договор на случай развода, но шоумен развеял их предположения.

В эфире программы "Сегодня вечером" юморист наконец-то ответил на мучивший поклонников вопрос. "У нас нет брачного контракта. В нашем случае с Аллой мы сначала жили 10 лет, потом поженились, а после повенчались", – поставил точку в этой теме Максим. Он пояснил, что звездные отношения прошли испытание временем, поэтому никакие контракты крепкому семейству не нужны.

К слову, когда влюбленные начали встречаться, Алла много работала и, разумеется, имела значительно большие накопления, чем Галкин. Сегодня же ситуация изменилась – обеспечением семьи занимается шоумен. Пугачева редко дает концерты, зато юморист постоянно находится в разъездах по работе. Оно и понятно – содержать примадонну и огромный замок очень затратно.