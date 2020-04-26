«Достала уже»: народ набросился на дочь Заворотнюк

26.04.2020 | 14:41

Дочь Анастасии Заворотнюк подверглась критике со стороны пользователей Сети. Анна начала надоедать им своими словами о мире.

В последнее время Анна Заворотнюк активно ведет свой инстаграм-аккаунт. Девушка находит инфоповод и обсуждает его со своими подписчиками.

Недавно она решила порассуждать на тему пандемии коронавируса и поддержать людей в трудное время. Девушка выразила надежду, что в скором времени все будет хорошо. Анна отметила, что сейчас всем тяжело, потому что не могут видеться со своими друзьями и близкими. "Так хочется, чтобы скорее пришли какие-то радостные вести, и мы бы все вздохнули и сказали: "Мы прошли это испытание!", – писала Заворотнюк-младшая.

Однако читатели Дни.ру не стали проявлять благосклонность к сочувствующей девушке. Некоторые отметили, что Анна часто упоминается в заголовках СМИ. "Слишком много в эфире девушки Анны, которая вовсе не Заворотнюк, а Стрюкова. Неужели она кому то интересна? Достала уже", – написала пользовательница Сети. "Прошли испытание..." Вот и идите дальше мимо, дорогие Затошнюки", – выразился другой.

Напомним, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится дома, согласно последним данным. Несмотря на то, что актрисе стало значительно лучше, ее состояние контролируют врачи. Недавно стало известно, что семье пришлось продать дом в Ялте, чтобы оплатить лечение. В общей сложности специалистам заплатили порядка 12 миллионов рублей.