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Асмус обвинили в прерывании беременности и закидали камнями

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Актриса Кристина Асмус снова подверглась травле. Однако на сей раз знаменитость закидали камнями и вовсе без какой-либо причины.

Режим самоизоляции из-за коронавируса наполнил многих людей неконтролируемой агрессией. По крайней мере, такой вывод можно сделать из-за того, какие вещи пользователи Сети пишут в социальных сетях знаменитостей.

Сначала под горячую руку попала телеведущая Регина Тодоренко, теперь же принялись травить актрису Кристину Асмус. Если с первом случае причина общественного недовольства поддается объяснению, то агрессия в сторону супруги Гарика Харламова не имеет под собой логики.

Некоторые пользователи Сети решили, что Кристина Асмус прервала беременность. Судя по всему, такой вывод был сделан из-за фотографии артистки с накладным животом. Удивительно, но этого хватило, чтобы злопыхатели "уличили" знаменитость в том, что она якобы сделала аборт.

Сама Асмус призналась, что ей пришлось даже собственноручно блокировать особо агрессивных. При этом, как сообщила актриса, она полагала, что у нее выработался иммунитет на интернет-травлю.

Напомним, в этом году имя актрисы чаще всего всплывало в новостях из-за скандала с фильмом текст. Многие россияне обвиняли Кристину в участии в слишком, на их взгляд, откровенных сценах.

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Источник — dni.ru
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