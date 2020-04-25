«Я никогда не вру»: Шепелев посмеялся над Первым каналом

Дмитрий Шепелев решил рассказать поклонникам о своих днях на самоизоляции. Телеведущий вспомнил о работе на Первом канале.
Дмитрий Шепелев сейчас находится на карантине. Телеведущий сидит дома уже больше месяца, поэтому он регулярно делает публикации в своем инстаграм-аккаунте. Недавно Дмитрий выложил фото своего завтрака. В руках у него опустошенный бокал. Судя по всему, там было вино.
"Тренируюсь каждый день. Неужели, вы нет?", – подписал снимок Шепелев. Поклонники не поняли, какие тренировки он имеет в виду.
Далее телеведущий показал еще один снимок, чтобы пояснить свои слова. На фото видно, что в руке у Дмитрия гантеля. Он написал, что для таких занятий он запирается в туалете. "Про туалет – чистая правда. Я никогда не вру, я же работал в программе про правду", – посмеялся Шепелев, имея в виду свою работу в шоу "На самом деле", которое регулярно обвиняют в постановке.
Напомним, Дмитрий Шепелев покинул Первый канал два месяца назад. Телеведущий сам принял решение уволиться, потому что устал от формата шоу "На самом деле". В итоге его заменили на актера Тимура Еремеева, который ранее был героем одного из выпусков передачи. Некоторым поклонникам не нравится новый ведущий. Они признались, что именно поэтому они перестали смотреть шоу.
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