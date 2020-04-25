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Тодоренко оправдалась после заявления о домашнем насилии

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Регине Тодоренко решила объяснить свои слова о домашнем насилии. Однако оправдаться у телеведущей не вышло.

На днях Регина Тодоренко и Влад Топалов дали онлайн-интервью изданию PeopleTalk, где супруги прокомментировали ситуацию в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Также звездная пара высказалась насчет развода Оксаны Самойловой и Джигана. Телеведущая и певец сравнили вышеупомянутых женщин с психически нездоровыми личностями. Они считают, что нормальный человек не станет "выносить сор из избы" и рассказывать о семейных проблемах многомиллионной аудитории. Регина также задалась вопросом: "Что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?".

После этого в Сети разгорелся скандал. Пользователи Сети назвали телеведущую неумной женщиной. Также они считают, что Тодоренко не имеет права рассуждать о проблемах других семей, потому что вышла замуж за бывшего наркомана.

Позже Регина дала интервью журналу Glamour. В прямом эфире она попыталась оправдаться за свои слова, однако не вышло. Она сказала, что это было сказано умышленно. Супруги пытались сделать так, чтобы их услышали. Регина извинилась за нетактичную формулировку слов и пояснила свое заявление. "Просто не нужно выбирать такого мужчину. Терпилой все 10 лет не нужно быть", – сказала она.

Подписчикам инстаграм-аккаунта Тодоренко не понравилось, что помимо извинений она пытается оправдаться за свои слова. Другие же заступились за телеведущую. Они считают, что любой имеет право на мнение.

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Источник — dni.ru
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