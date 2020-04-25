Страдающая от боли Стриженова порадовалась за больных раком

25.04.2020 | 16:47

Екатерина Стриженова пожаловалась на ухудшение самочувствия. Подробностями своего состояния телеведущая поделилась с поклонниками.

Знаменитость рассказала, что почувствовала "режущую боль" в глазу и сразу же отправилась в больницу. На своей странице в "Инстаграме" Екатерина Стриженова опубликовала видеозапись, сделанную в кабинете врача.

Телеведущая обрадовалась, что не все клиники были перепрофилированы под инфекционные медучреждения. По мнению звезды, сейчас очень важно не забывать о других тяжелобольных пациентах, в том числе и о людях, страдающих от рака.

"Важно организовать лечение и последовательный прием лекарств онкологическим больным, людям с диабетом, муковисцидозом. Иначе мы потеряем еще больше людей!", – написала Екатерина Стриженова.

Ранее телеведущая стала жертвой критики. В личном микроблоге она опубликовала фотографию нового наряда. Подписчики не оценили образ Екатерины Стриженовой. "Демонстрация всякого барахла", – написал один из комментаторов. Знаменитость решила оставить замечание без ответа.