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Потеря голоса: какие осложнения грозят очнувшейся после комы Бабкиной

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В начале апреля Надежду Бабкину доставили в больницу с воспалением легких. О том, какие осложнения грозят певице, рассказала специалист.

Накануне помощник Сергей Горох сообщил об улучшении самочувствия Надежды Бабкиной: артистку наконец вывели из состояния искусственной комы. Знаменитость даже успела поговорить по телефону с сыном. "Голос у нее бодрый, она в настроении, с позитивным посылом", – уточнил представитель певицы.

Пока одни поклонники порадовались за певицу, другие же стали беспокоиться. Ведь известно, что воспаление легких может негативно сказаться на голосовых связках человека. Неужели Надежда Бабкина больше не выйдет на сцену? За ответом на этот вопрос журналисты обратились к заслуженному врачу России Надежде Гвоздецкой.

Специалист отметила, что в последние годы наблюдается неприятная тенденция: даже после обычной простуды у человека может пропасть голос. "Вроде бы все начинается с элементарного насморка, потом вирусная инфекция опускается вниз и затрагивает голосовые складки", – рассказала она в интервью "Комсомольской правде".

Врач-фониатр добавила, что уже много лет работает с Надеждой Бабкиной. По ее словам, у певицы мощный и хороший голосовой аппарат. Вопрос о потере голоса пока рано поднимать, нужно дождаться, когда исполнительница полностью выздоровеет. "Задача ее близких – успокоить ее и найти правильные слова", – подчеркнула специалист.

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Источник — dni.ru
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