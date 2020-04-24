Полезное

Пошел в атаку: муж накатал на Лолиту заявление в полицию

Печать

Супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов решил растоптать певицу. Заручившись поддержкой адвоката, он обратился в правоохранительные органы.

Дмитрий Иванов подал заявление в полицию после того, как исполнительница публично намекнула на то, что он занимался хранением и распространением наркотических веществ. Якобы об этом певица догадалась через восемь месяцев после расставания с ним.

По появившейся в Сети информации, Лолита Милявская обнаружила дома запрещенный препарат. Муж пришел в шок от того, что звезда обвинила его в совершении особо тяжкого преступления.

Адвокат супруга артистки в эфире шоу "Мужское/Женское" Первого канала заявил, что они с клиентом сделали два обращения в правоохранительные органы. Прежде всего, это запрос на предоставление данных о всех обращениях Лолиты Милявской по данному факту. И, второе, – призвать исполнительницу к ответственности за клевету на Иванова.

Муж артистки сообщил, что начал войну с бывшей возлюбленной, чтобы защитить свое имя и позаботиться о близких, которые тяжело переносят обвинения в его адрес.

Напомним, скандальный развод Лолиты Милявской с мужем затянулся почти на год. Певица хочет признать свой девятилетний брак фиктивным, чтобы лишить Дмитрия Иванова израильского гражданства, которое он получил в браке с ней.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте