Пошел в атаку: муж накатал на Лолиту заявление в полицию

24.04.2020 | 07:58

Супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов решил растоптать певицу. Заручившись поддержкой адвоката, он обратился в правоохранительные органы.

Дмитрий Иванов подал заявление в полицию после того, как исполнительница публично намекнула на то, что он занимался хранением и распространением наркотических веществ. Якобы об этом певица догадалась через восемь месяцев после расставания с ним.

По появившейся в Сети информации, Лолита Милявская обнаружила дома запрещенный препарат. Муж пришел в шок от того, что звезда обвинила его в совершении особо тяжкого преступления.

Адвокат супруга артистки в эфире шоу "Мужское/Женское" Первого канала заявил, что они с клиентом сделали два обращения в правоохранительные органы. Прежде всего, это запрос на предоставление данных о всех обращениях Лолиты Милявской по данному факту. И, второе, – призвать исполнительницу к ответственности за клевету на Иванова.

Муж артистки сообщил, что начал войну с бывшей возлюбленной, чтобы защитить свое имя и позаботиться о близких, которые тяжело переносят обвинения в его адрес.

Напомним, скандальный развод Лолиты Милявской с мужем затянулся почти на год. Певица хочет признать свой девятилетний брак фиктивным, чтобы лишить Дмитрия Иванова израильского гражданства, которое он получил в браке с ней.