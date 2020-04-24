Нюша умилила поклонников новым видео с дочерью Симбой

Нюша показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта наследницу. Поклонники остались в восторге.
Нюша Шурочкина до декабря прошлого года старалась не выкладывать в Сеть снимки своей дочери Симбы. Однако недавно начала публиковать фото малышки, чему поклонники очень рады.
Людям интересно посмотреть, как растет и развивается наследница артистки. А Симба охотно позирует для новых кадров.
Певица опубликовала новое видео в "Инстаграм". В ролике малышка разглядывает страницы журнала, для которого снималась Нюша. Симбу спрашивают: "Где мама?", а та уверенно показывает пальцем на фото артистки. И так несколько раз. Девочка очень радуется, когда смотрит на эти кадры. "Simba approved ("одобрено Симбой". – Прим. ред.)", – подписала видео Шурочкина.
Напомним, что Симба появилась на свет в ноябре 2018 года в Майами. Туда певица отправилась специально для родов. Отец малышки – супруг Нюши, бизнесмен Игорь Сивов.
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