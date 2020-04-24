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«Мне больше не страшно»: Лера Кудрявцева рассказала о пугающем диагнозе

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Лера Кудрявцева поговорила с Екатериной Андреевой в прямом эфире. Популярная ведущая призналась, что так долго все держала в себе, что у нее "повылезало" множество болезней.

Из-за режима самоизоляции у отечественных знаменитостей набирают популярность так называемые прямые эфиры – это когда двое людей общаются друг с другом в реальном времени посредством социальной сети. Создается впечатление, что собеседники разговаривают тет-а-тет. Но на самом деле за ними наблюдают тысячи людей, да еще и успевают комментировать беседу и задавать вопросы.

Многие знаменитости так увлекаются разговором, что часто поднимают весьма щекотливые и личные темы. Так, например, Лера Кудрявцева во время беседы с легендарной ведущей программы "Время" на Первом канале Екатериной Андреевой призналась, что когда-то так старательно скрывала эмоции, что довела себя до клиники неврозов. Долгое время она страдала паническими атаками, нервным тиком, по ночам скрежетала зубами, страшно переживала.

В какой-то момент у нее даже началась депрессия. "Я дома легла, а жить не хочу", – вспомнила Лера Кудрявцева. Она всерьез опасалась, что у нее шизофрения. Тогда она обратилась за помощью к психологу. Специалист ей объяснил, что всему виной ее чрезмерное желание все контролировать и много размышлять.

То обстоятельство, что Лера Кудрявцева – публичный человек, лишь добавляло проблем. Ведь она не могла достойно ответить недругу. "Если я кого-то пошлю, будет: "Ай-яй-яй, как же ты могла...", – объяснила телеблондинка.

Сейчас ведущая убеждена, что нельзя все негативные эмоции копить в себе, ни к чему хорошему это не приведет. "Если я скажу человеку все, что я думаю, мне ничего от этого не будет. Мне больше не страшно. Когда я заработала себе кучу неврозов и психосоматических заболеваний, я сказала себе: хватит всех любить и всех оправдывать", – заявила телеведущая.

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Источник — dni.ru
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