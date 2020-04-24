«Это долгожданный звонок»: что происходит с Надеждой Бабкиной

24.04.2020 | 18:12

С 1 апреля Надежда Бабкина находится в клинике в "Коммунарке". Артистка попала к медикам в таком плачевном состоянии, что ее ввели в кому. О том, что сейчас происходит с певицей, сообщил концертный директор ее театра Сергей Горох.

В больницу Надежда Бабкина попала с тяжелой пневмонией. Несмотря на то, что тесты на коронавирус оказались отрицательными, в медицинских кругах утверждали, что картина болезни очень похожа именно на коронавирусную.

На днях артистке стало лучше. Врачи даже вывели ее из состояния искусственной комы. Певица связалась со своим помощником Сергеем Горохом. "Это долгожданный звонок, очень позитивная и радостная для всех нас новость. Одно дело – разговаривать с врачами, другое – услышать ее голос, понять, что все в порядке. Если уж она взяла трубку и позвонила мне, а вчера еще и сыну, то это уже о многом говорит", – убежден Горох.

Он рассказал, что Надежда Бабкина чувствует себя "нормально". "Понятно, что, конечно, не так живо, как всегда, разговаривает, но голос у Надежды Георгиевны бодрый, она в настроении, с позитивным посылом", – отметил концертный директор.

В списке волнующих Надежду Бабкину вопросов на первом месте оказался день рождения ее внучки Марфы. Девочке исполняется пять лет. Певица выразила надежду, что именинницу поздравят как следует.

Еще Надежда Бабкина озадачилась судьбой своего театра "Русская песня". "Больше я вводил ее в курс дела и событий, чем она рассказывала о себе", – цитирует Гороха "Московский комсомолец". В заключение концертный директор сообщил, что Надежда Бабкина всем передавала привет. А он, в свою очередь, пожелал ей от лица всего ее трудового коллектива скорейшего выздоровления.