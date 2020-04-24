«Допился»: Марата Башарова сняли в странном состоянии

24.04.2020 | 19:16

Скандал вокруг Марата Башарова и его бывшей жены Елизаветы набирает обороты. Теперь в Сети появилось видео, на котором запечатлен артист, сидящий один за столом и что-то бормочущий себе под нос.

Все началось с того, что Марат Башаров опубликовал ряд публикаций, которые посвятил своей бывшей жене Елизавете. Он сообщил, что ежемесячно выделяет ей 140 тысяч рублей, оплачивает услуги ЖКХ за три объединенные в одну квартиры, два паркинга, обслуживание автомобиля и уборщицу. А она его еще обзывает падлой.

В качестве доказательства актер выложил видео, на котором приехавшая забрать у Марата их общего трехлетнего сына Марселя Лиза обвиняет экс-супруга в том, что он напился "с ребенком", обзывает, бьет и обещает в следующий раз приехать с полицией. Башаров утверждает, что он абсолютно трезв.

Самое интересное, что когда репортеры связались с актером и попросили его прокомментировать скандал с бывшей женой и публикации в инстаграм-аккаунте, тот заявил, что у него нет странички в Сети, и вообще это "какой-то бред". Примечательно, что сейчас в аккаунте уже нет этих уничижительных публикаций.

Однако в окружении Елизаветы Башаровой говорят, что у ее бывшего мужа действительно серьезные проблемы с алкоголем. В Сети появилось видео, на кадрах которого Марат Башаров, сидя за столом в полном одиночестве, что-то нечленораздельно бормочет себе под нос. Артиста кто-то незаметно снял в этот момент. Видео оказалось в распоряжении Starhit.

В Сети бурно отреагировали на ролик. Странное поведение актера пользователи охарактеризовали коротко: "Допился", "Оооооо, как развезло мужика... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это Башаров? Совсем ему плохо(", "Уже до белки допился походу((", "А может он роль учит???))".

Отметим, что именно из-за пристрастия актера к алкоголю жена подала на развод зимой прошлого года. Причем Лиза явно долго терпела. Говорят, еще в декабре 2018 года Елизавета попала в больницу со сломанным носом, который ей якобы повредил впавший в ярость муж. А еще в 2017 году она обращалась за помощью к медикам, жалуясь на проблемы с рукой. По слухам, и тут без Марата не обошлось.