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Что стало с актерами из «Деревни дураков»

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В интернет-пространстве появилось фото звезд сериала "Деревня дураков". Актеров редко можно увидеть на телеэкранах.

В начале 2000-х большой популярностью пользовался журнал видеокомиксов "Каламбур". В серию передач входил скетчком "Деревня дураков", который был особо любим зрителями.

Главные герои – мужик и баба, а также морячок-дурачок, который часто наведывался к ним в гости. Передача, выходившая в эфир на телеканалах ОРТ и РТР, высмеивала различные клише советского и российского фольклора. Она была закрыта в 2001 году из-за низких рейтингов.

Роли исполняли Сергей Гладков, Татьяна Иванова и Вадим Набоков. За 20 лет актеров начали забывать. Многие вообще не знают, как на самом деле выглядели звезды "Деревни дураков", ведь в сериале они постоянно были в гриме. В Сети появилось фото актеров. Они заметно постарели. Телезвездам уже больше 50 лет.

Иванову и Набокова можно увидеть в сериалах российского и украинского производства. Гладков работает над проектами как звукорежиссер.

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Источник — dni.ru
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