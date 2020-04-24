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Близкие Заворотнюк официально опровергли информацию о состоянии и лечении Анастасии

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На фанатской странице Анастасии Заворотнюк, которую официально одобрила семья актрисы, появилось очередное опровержение опубликованной ранее информации.

"Мы по-прежнему не даем никаких комментариев и благодарим всех, кто относится к этому с пониманием. Но считаем своим долгом обратить ваше внимание на следующую информацию. Нам стали поступать вопросы по поводу препарата Кейтруда (который, как пишут, применяет Анастасия) и его эффективности. Мы хотим заявить, что НЕ знакомы с этим препаратом и НЕ можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем. Пожалуйста, будьте осторожны! Проверяйте, по возможности, любую информацию, которая может оказать влияние на ваше здоровье", - предостерегли интернет-пользователей близкие Заворотнюк.

"Огромное спасибо всем, кто приходит на эту страницу с добром, кто продолжает молиться за Настю и желать выздоровления! Спасибо всем нашим друзьям! Мы действительно чувствуем вашу большую поддержку, она очень прибавляет сил. Будьте здоровы, берегите себя и близких!", - так семья выразила поддержку поклонникам артистки.

На днях в сети появилась информация, что Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, и она находится дома, в Крекшино. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" лечится препаратом Кейтруда. Об этом заявлял врач, который знаком с лечащим доктором актрисы.

Он же раскрыл и якобы детали диагноза: "Ее диагноз – "глиобластома" (рак мозга), но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать", – сообщал собеседник, пожелавший остаться неназванным.

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