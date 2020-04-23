Вопрос о личной жизни привел Билана в бешенство

23.04.2020 | 08:57

Дима Билан пришел в бешенство от вопросов о личной жизни. Артисту предложили поскорее жениться.

Исполнитель спровоцировал фолловеров в "Инстаграм", рассказав о том, как он закупается продуктами на неделю и выращивает в горшках редис и авокадо. Диме Билану тут же рекомендовали жениться, поскольку его хозяйственность пропадает зря.

Дима Билан сообщил, что на личном фронте у него "все отлично", и он не нуждается в жалости. Однако сделал исполнитель это слишком эмоционально, сопроводив ответ кучей восклицательных знаков.

Артист призвал народ не переживать: уже два года, как он нашел себя. "В постоянных отношениях давно", – заверил Дима Билан. Певец отметил, что счастлив.

Однако подобная истерика Димы Билана поклонников, судя по комментариям, не убедила. О личной жизни артиста ходит немало слухов, а сам он хранит тайну, подогревая домыслы.

Ранее Дима Билан признался, что боится коронавируса. Чтобы не заразиться, певец отказался даже от онлайн-концертов. Исполнитель старается не появляться в общественных местах и по максимуму сокращает время нахождения на улице.