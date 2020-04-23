В Турции обсуждается отмена системы all inclusive в отелях из-за коронавируса

23.04.2020 | 11:19

Владельцы турецких отелей уже задумались над тем, как привлечь туристов после пандемии коронавируса. Многие предложили отменить или трансформировать систему all inclusive ("все включено"), сообщает издание "Известия".

Президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Баглыкайя отметил, что формат питания по принципу шведского стола недопустим в условиях распространения инфекции. Эта система подразумевает открытую выкладку блюд и использование общих столовых приборов.

По его словам, принцип all inclusive следует заменить на питание по меню. Мера не только успокоит клиентов, но и поможет соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, это снизит количество пищевых отходов, уточняет Life.

Эксперты сомневаются в эффективности этого шага. Глава одной из сети турагентств заявил, что Анталья прочно ассоциируется у людей с all inclusive. Отказ от этой системы может привести к тому, что гостиницы будут полупустыми даже в хороший год.

Турция остается одним из самых популярных направлений для туристов из России. Около 6,7 миллиона наших соотечественников посетили эту страну в январе-октябре 2019 года - это абсолютный рекорд, превышающий показатель прошлого года на 16,9%. Такие данные предоставило министерство культуры и туризма Турецкой республики.