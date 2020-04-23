Сколько Пугачева тратит на свои вещи

23.04.2020 | 21:34

Из-за режима самоизоляции Алла Пугачева отказалась от услуг стилистов. Теперь певица предпочитает сама покупать вещи для своего гардероба.

Последние десять лет подбирать вещи знаменитости помогал ее личный стилист Алишер. Но теперь она делает это без помощи эксперта.

Оказалось, что даже сейчас, когда в стране бушует эпидемия коронавируса и многие ее коллеги остались без заработков, Алла Пугачева не экономит на внешнем виде.

В гардеробе Примадонны есть ботильоны от Valentino за 70 тысяч рублей, сообщает сайт "Комсомольская правда". Для большинства россиян это огромные деньги. Эту обувь артистка демонстрировала в "Инстаграм" вместе с красным драповым пальто с запахом.

"Выгуливала" Алла Пугачева и зимнюю джинсовку бежевого цвета. По словам стилистов, такую можно купить не меньше, чем за 20 тысяч рублей. Массу восхищенных отзывов получил и наряд Примадонны в минувший день рождения. Тогда она облачилась в зеленое платье в цветочек и телесные лабутены за сто тысяч рублей.

Кроме того, звезда любит одежду от дизайнера Игоря Гуляева. Средняя цена его костюмов составляет 200 тысяч рублей. Еще одна статья расходов Аллы Пугачевой – украшения. На них она тоже денег не жалеет. В шкатулке артистки есть кольцо, стоимость которого приравнивается к стоимости квартиры в Москве.