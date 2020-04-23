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«Сил уже нет»: Самойлова страдает из-за самоизоляции

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Бывшая возлюбленная рэпера Джигана пожаловалась на трудности. Оксана Самойлова призналась, что устала находиться на самоизоляции.

За последние несколько месяцев на модель обрушилось сразу несколько бед. К их числу знаменитость относит и карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. "По этому поводу даже страдать не успеваю, сил не хватает", – поделилась Оксана Самойлова.

Модель призналась в "Инстаграме", что соскучилась по свободе. Она хочет работать, гулять и путешествовать. Бывшая возлюбленная Джигана уже сделала дома все, что только можно. "Просто лежать и отдыхать сил уже нет, это самое сложное для всех сейчас", – взвыла звезда.

Отметим, сейчас манекенщица проводит все свободное время с детьми. Ранее Оксана Самойлова показала, как она отметила Пасху с семьей. В личном микроблоге знаменитость опубликовала видеозапись, где ее младшие дочери бьют яйца.

Напомним, в конце марта Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом. Модель уточнила, что причиной стали измены музыканта. Сразу после этого рэпер перестал выходить на связь. Позднее выяснилось, что он угодил в реабилитационный центр. По слухам, день пребывания в клинике стоит около 100 тысяч рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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