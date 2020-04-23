Семенович сделала заявление о воссоединении «Блестящих» в память о Фриске

23.04.2020 | 18:59

Некоторое время назад ходили слухи вокруг воссоединения популярной группы "Блестящие". Анна Семенович пришла на шоу "Алена, блин!", где прокомментировала ситуацию.

Как отметила ведущая, она обсуждала с Ольгой Орловой возможность возрождения музыкального коллектива. Однако та сказала, что мало смысла этого делать, ведь "Жанны больше нет". Анна Семенович согласна с коллегой – новые "Блестящие" будут уже не актуальны, тем более без Фриске.

"Может быть, можно сделать какой-то концерт в память Жанны", – добавила артистка. Как отметила звезда, была попытка устроить совместное выступление всех участниц группы, однако Семенович и Орлову забыл пригласить администратор. "Потом пресса, конечно, раздула, что мы такие плохие – не пришли", – высказалась певица.

Анна Семенович добавила, что у них есть идея все же организовать "ностальгическое" мероприятие. "Сейчас и у Оли бешеный график на проекте, и у меня. Но мы очень хотим сделать такой концерт, собраться и посвятить его, может быть, как раз Жанне", – рассказала звезда.

"Конечно, группа без Фриске уже не та группа, что говорить. Это не та группа, когда была она. Она была лидером группы "Блестящие", но вот так сложилась жизнь..." – отметила Анна Семенович.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Женщина долгое время боролась с раком.