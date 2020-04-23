Полезное

Семенович сделала заявление о воссоединении «Блестящих» в память о Фриске

Печать

Некоторое время назад ходили слухи вокруг воссоединения популярной группы "Блестящие". Анна Семенович пришла на шоу "Алена, блин!", где прокомментировала ситуацию.

Как отметила ведущая, она обсуждала с Ольгой Орловой возможность возрождения музыкального коллектива. Однако та сказала, что мало смысла этого делать, ведь "Жанны больше нет". Анна Семенович согласна с коллегой – новые "Блестящие" будут уже не актуальны, тем более без Фриске.

"Может быть, можно сделать какой-то концерт в память Жанны", – добавила артистка. Как отметила звезда, была попытка устроить совместное выступление всех участниц группы, однако Семенович и Орлову забыл пригласить администратор. "Потом пресса, конечно, раздула, что мы такие плохие – не пришли", – высказалась певица.

Анна Семенович добавила, что у них есть идея все же организовать "ностальгическое" мероприятие. "Сейчас и у Оли бешеный график на проекте, и у меня. Но мы очень хотим сделать такой концерт, собраться и посвятить его, может быть, как раз Жанне", – рассказала звезда.

"Конечно, группа без Фриске уже не та группа, что говорить. Это не та группа, когда была она. Она была лидером группы "Блестящие", но вот так сложилась жизнь..." – отметила Анна Семенович.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Женщина долгое время боролась с раком.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте