Полезное

Потратившая 3 миллиона рублей на пластику копия Бузовой оказалась мужчиной

Печать

Двойник телеведущей под ником Небузова намерен преображаться и дальше. Эпатажный пользователь Сети поделился подробностями.

Поклонники Ольги Бузовой пришли в шок и недоумение, узнав, что копия певицы из "Инстаграм" и TikTok – парень. Молодой человек сообщил в своем аккаунте, что ему поправили связки и удалили кадык.

"Скоро голос будет более похожим на Олин", – радуется Небузова. Скандалист опубликовал откровенное видео, на котором продемонстрировал свое мужское достоинство (в нижнем белье – прим. ред.). Сначала подписчики посчитали, что таким образом фанат Ольги Бузовой пытается привлечь к себе внимание.

Однако вскоре стало ясно, что Небузова – мужчина. Поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни посчитали поступок парня смелым и одобрили преображение, поражаясь схожести с кумиром. Другие пришли в шок от увиденного.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что копия Ольги Бузовой решилась на пластические операции, чтобы выглядеть как певица. Якобы затраты на них составили три миллиона рублей.

Как писали "Дни.ру", сама Ольга Бузова за естественность. В интервью она уверяла, что никогда не делала пластические операции. В браке с Дмитрием Тарасовым телеведущая думала об увеличении груди, потому что этого хотел избранник, но она так и не решилась на операцию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте