«Не могут убогие простить»: Тарзан подвергся нападкам завистников

23.04.2020 | 11:56

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко высказался насчет критики, которую постоянно получает от недоброжелателей. Стриптизер поблагодарил хейтеров за острые замечания.

Деятельность Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, всегда вызывает неоднозначную реакцию. Множество людей его критикуют за чрезмерную откровенность, а иногда даже и пошлость. Но с недоброжелателями супруг Наташи Королевой уже давно смирился. Более того, критика закаляет, признался стриптизер в своем инстаграм-аккаунте.

Он заметил, чем успешнее выступление, тем больше злых комментариев он получает. Тарзан уверен, что это связано с завистью. Хейтеры лишь укрепляют Сергея, и поэтому не держит зла на них. Стриптизер призывает аудиторию испытывать только положительные эмоции.

"Не могут убогие простить мне, что меня любит самая прекрасная русалка страны. Зависть – страшное дело", – написал Глушко в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, Наташа Королева замужем за Сергеем Глушко с 2003 года. У них есть сын Архип, который недавно отметил 18-летие. На днях певица рассказывала, почему они с мужем решили дать наследнику столь редкое имя.