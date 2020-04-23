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Наследница внебрачной дочери Владимира Высоцкого поразила своей красотой

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Внучка известного поэта и барда Владимира Высоцкого, скорее всего, готовится к большим переменам в жизни. У девушки заметили кольцо на безымянном пальце.

На днях в Сети обсуждали снимки 21-летней Арины Сахаровой – наследницы внебрачной дочери Владимира Высоцкого. Ребенок на стороне родился, когда поэт был женат на Марине Влади. Бабушкой Арине Сахаровой приходится актриса Татьяна Иваненко.

Со временем интерес к девушке начал возрастать. В инстаграм-аккаунте Арины информации немного, но журналисты узнали, что она окончила школу с углубленным изучением французского языка, а затем поступила в Московский государственный медико-стоматологический университет.

Одним из преподавателей Арины Сахаровой является доктор Елена Малышева. Она помогает внучке Высоцкого постичь патологическую физиологию. Кстати, ни девушка, ни телеведущая Первого канала не захотели рассказывать о своих отношениях.

В "Инстаграм" Сахарова публикует красивые фотографии. Некоторые предположили, что таким образом она ищет себе молодого человека. Однако выяснилось, что Арина уже состоит в отношениях – на ее безымянном пальце красуется кольцо. Девушка отказалась говорить об этом. Возможно, она уже замужем или собирается связать себя узами брака.

Внучка Высоцкого действительно очень красива. У нее приятные черты лица и точеная фигура. Внешность Сахаровой можно смело называть модельной. Похоже, она унаследовала от родственников самое лучшее.

Пользователи Сети гадают, на кого похожа внучка прославленного поэта. Одни находят сходство с ее бабушкой, другие замечают черты лица Владимира Семеновича. В свою очередь хейтеры считают внешность девушки заурядной.

Добавим, что в семье актрисы Татьяны Иваненко обижены на Владимира Высоцкого. Как пишет "Экспресс газета" со ссылкой на родственницу, певец очень разозлился, узнав о внебрачном ребенке. Он уговаривал Иваненко сделать аборт, но та его не послушала. Высоцкий никогда не поддерживал связь с дочерью.

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Источник — dni.ru
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