Полезное

«Мне неловко»: почему Краско не общается с Боярским

Печать

89-летний актер Иван Краско самоизолировался на даче. Рядом живет его коллега Михаил Боярский. Однако артисты не общаются.

Иван Краско входит в группу риска по коронавирусу. Говорят, для старшего поколения он особенно опасен. Артист собрал вещи и уехал на дачу, в поселок Керро Ленинградской области. Вместе с ним самоизолировались два его сына от Натальи Вяль.

Поначалу пребывание на даче Краско воспринимал как отпуск, но теперь на актера обрушились проблемы. "Если до карантина у меня были то творческая встреча, то ток-шоу на федеральном канале по семейным разборкам, то теперь – ничего. И, соответственно, никаких доходов, кроме зарплаты и пенсии, нет. Пожалуйста – я просто как бомж", – пожаловался он.

По словам звезды, денег ужас как не хватает. Теперь приходится на всем экономить. "Доширак" и "Роллтон", между прочим, неплохая еда!" – сделал открытие 89-летний артист.

Чтобы не впасть в депрессию, он работает на участке и колет дрова для бани. "Купили два кубометра за семь тысяч рублей. Ольха – моя любимая! Царские дрова. Очень крупные. Я их перекалываю, и все говорят: "Надо же, дед стоит: тюк-тюк..." А сосед Миша Боярский шутит: "Я же говорил, у меня сосед – дятел!" – рассказал Иван Краско.

По словам артиста, со звездой фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" он пока не общается. Оказывается, Михаил Боярский на время самоизоляции тоже переехал за город, причем вместе с родственниками. Иван Краско не хочет навязываться. "Неловко мне, там у него внуки – Андрюшка и Григорий. Зачем я буду лезть? Потеплее будет, так и пойду к нему", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте