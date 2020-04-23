Дело к свадьбе? Семенович мечтает о детях от молодого любовника

23.04.2020 | 16:59

Анна Семенович стала гостьей программы "Алена, блин!". В новом выпуске ютуб-шоу артистка рассказала о планах на будущее.

Певица старается не распространяться о своей личной жизни, так как считает, что это нечестно по отношению ко второй половине. "Я публичный человек, и это очень сложно. Это такой груз ответственности, который лежит на твоих плечах. Я на это пошла сама, какого хрена я должна обременять своего любимого человека на это?" – добавила Анна Семенович.

40-летняя артистка призналась, что наконец-то встретила мужчину своей жизни. Любовник младше певицы на семь лет. С избранником звезду познакомила подруга. Женщина не планировала строить серьезных отношений, а рассчитывала лишь на легкий летний роман. Однако в итоге все переросло в чувства и общие планы.

Правда, дату свадьбы Анна Семенович не готова назвать. "Ну мы пока не загадываем о числе, то есть мы планируем как-то совместно жить, потому что он из Санкт-Петербурга, и мы пока живем на два города. Но, я думаю, все к этому идет", – рассказала звезда.

Как отметила артистка, мужчина ее мечты очень похож на нее саму. Возлюбленный певицы увлекается эзотерикой, философией и психологией.

"Мне с ним легко, он мне не выносит мозг, если я вдруг где-нибудь с девочками лишний бокал "шампуня" и до пяти утра где-то там веселилась..." – призналась Анна Семенович.

Также артистка планирует в ближайшем будущем обзавестись потомством. "Хотела всегда двух детей, наверное, двух хочу", – отметила певица. Несмотря на возраст, она не собирается прибегать к услугам суррогатного материнства или ЭКО.