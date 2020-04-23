«Чудовищный беспредел»: Первый канал тайком снял Джигарханяна

23.04.2020 | 13:15

Первый канал запустил очередной сезон бесконечного "сериала" о Виталине Цымбалюк-Романовской. Многим людям кажется, что руководство первой кнопки просто хочет добить бывшего мужа киевской пианистки Армена Джигарханяна.

"Ради обсуждения личной жизни Армена Джигарханяна Первый канал даже привез из Америки Татьяну Сергеевну, несмотря на огромный риск для здоровья Армена Борисовича в это тревожное время", – вздохнул верный друг и помощник актера Артур Согомонян.

"Еще свежо в памяти то время, когда именно Первый канал цинично добивал Армена Борисовича своими пошлыми передачами, – продолжил Согомонян. – Несколько раз после выхода очередной программы Армен Борисович попадал в больницу, и врачам с трудом удавалось его спасти".

"Всякому безобразию свое приличие", – писал Салтыков-Щедрин. Следуя этому принципу, Артур Согомонян стал действовать решительно. "Нам пришлось обращаться с заявлением в Следственный комитет, выслушивать многочисленные угрозы от руководства канала с требованиями забрать заявление. Только благодаря помощи Галины Волчек, которая лично обратилась к первому лицу государства, удалось остановить этот чудовищный беспредел!" – рассказал друг актера.

"К сожалению, через некоторое время Первый канал опять вернулся к этой теме. Сначала придумали роман Степана с Казаченко ради того, чтобы лишний раз привлечь внимание к известной фамилии, а потом и вовсе тайком сняли Армена Борисовича дома не совсем здоровым и выставили на всеобщее обозрение! Нам опять пришлось направлять каналу письма с требованием прекратить использовать имя Армена Борисовича в этих низкопробных передачах против его воли. Я понимаю, что за это выплачиваются гонорары, но всему есть предел!" – написал возмущенный Согомонян в официальной группе Джигарханяна на странице в социальной сети "Фейсбук".

Он призвал не смотреть низости, которые выдает в эфир Первый канал, проявить уважение к великому актеру, перестать теребить его имя, зарабатывать на нем деньги и копаться в личной жизни дорогого всем человека.