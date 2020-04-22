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Вдова Иосифа Кобзона может лишиться 18 миллионов рублей

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Нелли Кобзон рискует быть втянутой в длительную судебную тяжбу, в результате которой 69-летняя женщина вполне может лишиться 18 миллионов рублей. Правда в качестве упущенной выгоды.

Эта странная история началась в далеком 2009 году. Тогда экс-помощник легендарного артиста в Госдуме Ефим Петров и его супруга, художница Елена Флёрова, одолжили у Иосифа Кобзона деньги.

300 000 долларов им понадобились на открытие музей в Германии. Что-то пошло не так. Новое культурное учреждение на немецкой земле так не появилось, равно как и деньги не вернулись к Иосифу Давыдовичу.

Герой Труда Российской Федерации думал не долго. Кобзон взял у должников в залог 141 картину, а затем захотел решить проблему законным путем. Певец обратился в суд. Служители Фемиды встали на сторону Иосифа Давыдовича. Чертановский суд арестовал три живописных шкатулки такие и 337 картин.

Все имущество было объявлено обеспечительным залогом по иску. Время шло, залог так и оставался залогом, деньги Кобзону никто возвращать не спешил, а 1,5 года назад артиста не стало.

Флёрова не растерялась и подала ответный иск. Раз Кобзон умер, должно было появиться заявление о правопреемстве, а раз его никто из наследников не подавал, значит, долги ничьи и картины со шкатулками необходимо вернуть хозяевам.

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