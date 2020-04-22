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«Стыдобища»: Алферова в шоке от подарка соцслужбы для матери-ветерана

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Ирина Алферова трепетно относится к своей маме Ксении Архиповне. Женщине 98 лет, она ветеран войны. Когда женщина получила от соцслужбы подарок в честь 75-летней годовщины со дня победы в Великой Отечественной войны, то Ирина Алферова, увидев презент, не смогла сдержать своего возмущения.

Мать актрисы Ирины Алферовой Ксения Архиповна воевала под Москвой, была радисткой. Недавно к ней приходили социальные работники. Они поздравили мать артистки и вручили подарки. Однако презенты буквально оскорбили актрису. "Принесли три розы и какое-то серое, колючее одеяло в подарок. Стыдобища, честное слово", – не сдержала эмоций Ирина Алферова.

Актриса убеждена, что это было сделано "для галочки". "Я обиделась за маму и позвонила в собес, попросила больше не присылать ей такие "подарки". Мне говорят, ну она же у вас ветеран – ей положено. Что положено?! Серое, колючее одеяло?" – возмутилась популярная актриса.

Она вспомнила о том, как выступала на концертах, после которых ветеранам дарили то "никому не нужные керамические чайники", то "какую-то синтетику в ядовитую розочку". Ирина Алферова возмущена таким отношением к старикам.

"Зачем эти бесполезные подарки, которые пылились на складе и теперь таким образом решили от них избавиться? Меня это очень возмущает. Если старику 98 лет, это значит, ему ничего нужно?! Старики – такие же люди, как и все. Как можно оскорблять людей серыми одеялами или бесполезными чайниками?" – цитирует Ирину Алферову сайт "Комсомольская правда".

В заключение звезда фильма "Д`Артаньян и три мушкетера" отметила, что в России много богатых людей. "Неужели они не могут сделать достойный подарок для ветеранов?" – задала риторический вопрос популярная артистка.

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Источник — dni.ru
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