«Сестричка» Началовой готовится к концертам и съемкам в сериале

22.04.2020 | 14:22

О том, что самой известной пиарщице в стране Анне Исаевой стоит подумать о сольной карьере, говорят давно. Мол, сколько можно носить подолы платьев за артистами, пора и самой стать звездой. Недавние события, кажется, окончательно всех в этом убедили.

Не так давно главная светская львица Москвы Алена Кравец увидела вещий сон. В нем она разговаривала с покойной Юлией Началовой. По заверению Кравец, артистка сказала, что любимая пиарщица должна непременно продолжить ее дело и стать певицей – мол, способности, голос и харизма есть. "Пусть мой отец напишет ей хит, который должен звучать отовсюду!" – пожелала явившаяся с того света Началова.

Эту новость расценили как Юлино благословение, и закипела работа. За дело взялась Аника Керимова, которая считается самым известным звездным дизайнером в стране. Вещи этого модельера Началова очень любила и часто заказывала для концертов и съемок.

"Я долго думала, какой бы образ подошел Анне, – рассказала Керимова. – Харизматичная, яркая, властная – настоящая императрица! Но ведь у нас уже есть на сцене одна, двум будет тесно. Тогда я решила, что Исаевой подойдут строгие костюмы, но отделанные стразами и кристаллами Сваровски. Стоимость каждого – около миллиона рублей. Правда, ателье закрыто на карантин, поэтому работа пока не ведется".

Поклонники Началовой хотят услышать в исполнении Исаевой ремейки на хиты певицы, ее переосмысление шлягеров. Другие мечтают увидеть Анну в дуэте с дочерью покойной звезды Верой. Мол, это было красиво и символично. "Анна – очень искренняя, открытая, харизматичная, яркая. Она пользуется авторитетом у народа, поэтому вполне достойна быть на звездном олимпе", – считают люди.

Кстати, скоро Исаева блеснет в сериале о Началовой, который покажут на Первом канале. Петь пиарщица там, увы, не будет – бархатный голос надо поберечь.