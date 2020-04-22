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«С кем у меня романа не было»: Стоянов об отношениях с Догилевой

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23 апреля в эфир телеканала "Россия 1" выйдет юмористическая программа "100янов". Каскад образов, фейерверк характеров, волна остроумия – создатель искрометного шоу Юрий Стоянов обещает удивить и порадовать. Накануне премьеры с актером встретился корреспондент "Дни.ру".

Если верить всезнающему интернету, во время учебы в ГИТИСе Юрий Стоянов делил комнату в общежитии с Виктором Сухоруковым и крутил роман с однокурсницей Татьяной Догилевой. Неужели у них была связь?

"Да бросьте! Ну какой роман у 17-летнего мальчика, – улыбнулся Юрий. – На курсе было 27 человек, из них примерно 15 девочек. Если на диаграмме изобразить схему, кто с кем и как, можно будет подумать, что это рисунок сумасшедшего. Тут проще сказать, с кем у меня романа не было. Мы же все жили в общежитии в соседних комнатах!"

А сегодня младшая дочь Стоянова примерно в том возрасте, когда начинаются романы. Вопроса о наследнице в разговоре было не избежать.

"Дети в социальном пространстве от меня максимально дистанцируются, как ни странно, – заверил артист. – Очень боятся, что любой их поступок и любое достижение будут ассоциироваться с моей фамилией".

"Старшая дочь Ксения – специалист по международному менеджменту, занимается пиаром и всякими исследованиями. Средняя дочь от предыдущего брака супруги – специалист по туризму и гостиничному бизнесу. А младшая в этом году оканчивает школу и, естественно, знает, куда будет поступать. Слава богу не на актерский!" – подчеркнул Юрий Николаевич.

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Источник — dni.ru
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