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Пришлось продать квартиру: сколько муж Заворотнюк заплатил за ее лечение

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Анастасия Заворотнюк недавно покинула клинику в Барвихе и вернулась домой. Стало известно, сколько супруг актрисы заплатил за ее лечение.

Рак не пощадил Анастасию Заворотнюк. Из-за операций и сеансов терапии актриса отекла и поправилась, стали выпадать волосы. Однако врачи говорят, что она может восстановиться и вернуться к прежней жизни. Фактически не отходит от звезды любящий муж Петр Чернышев. Фигурист заботится о супруге и не жалеет денег.

Оказывается, Петру пришлось продать квартиру в Ялте, чтобы оплатить услуги специалистов. Лечение обошлось в 12 миллионов рублей, два из которых были потрачены на клинику в Барвихе, пишет сайт "Вокруг ТВ". Большую часть средств спортсмен заработал самостоятельно.

Заворотнюк не требуется круглосуточного наблюдения врачей. Она сама передвигается и ясно мыслит. Сейчас "прекрасной няне" нужно избегать инфекций – иммунитет очень ослаблен.

Сколько еще должно пройти времени, чтобы Анастасия смогла вести полноценную жизнь, неизвестно. Родные, близкие и поклонники молятся за актрису каждый день.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Петру пришлось продать квартиру в Ялте,
Надо же, а СССР лечили бесплатно.

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