«Плохо себя чувствую»: 82-летняя Эдита Пьеха слегла с температурой

22.04.2020 | 20:57

Певица рассказала о своем самочувствии в разгар эпидемии коронавируса в России. Звезда уверена, что у нее нет COVID-19.

Народная артистка призналась, что заболела. У Эдиты Пьехи температура. Она заверила, что находится на связи с врачами.

"Плохо себя чувствую, но коронавируса нет", – приводит слова 82-летней исполнительницы газета "Петербургский дневник". Известно, что еще в конце марта Эдита Пьеха уехала в загородный дом в деревню Северная Самарка под Санкт-Петербургом.

Все необходимое певице покупают помощники. Сама она из дома не выходит. Звезда заверила, что там ей хорошо. Она надеется, что эпидемия коронавируса ее не заденет и просит Бога уберечь ее от этой заразы.

Напомним, ранее дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая сообщила, что ей пришлось приобрести 21 тонну гречки и огромное количество туалетной бумаги. Звезда поступила так для того, чтобы обеспечить не только свою семью, но и сотрудников приюта для собак, которым владеет.

Примечательно, что в марте покупка крупы и туалетной бумаги стала своеобразным трендом. В разгар эпидемии коронавируса в России люди спешили приобрести гречку и предметы первой необходимости, испугавшись, что продовольствия может не хватить.