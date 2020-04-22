Она уже не та: рак изменил красавицу Заворотнюк

22.04.2020 | 14:55

На днях появилась информация о том, что якобы Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, и она находится дома, в Крекшино. О состоянии актрисы рассказал друг семьи и медик, осведомленный с ходом лечения звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Как рассказал друг мужа Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева, актриса не выздоровела окончательно, но успешно лечится. Медики даже решили, что ее можно отпустить домой. "О полном выздоровлении пока рано говорить. Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова. Надеемся, этого не случится", – выразил надежду человек из близкого окружения знаменитостей, который предпочел не называть своего имени.

За плечами звезды сериала "Моя прекрасная няня" две операции, но, по словам друга, она осталась "адекватным человеком". Он рассказал, что Заворотнюк ясно мыслит и общается, самостоятельно передвигается, предпочитает не смотреть телевизор и не пользоваться смартфоном, чтобы не перенапрягаться. От гормональных препаратов Анастасия сильно поправилась, но как только закончился их курс – похудела.

А еще разговорился медик, чьи коллеги якобы лечили звезду. Он сообщил, что актриса наблюдалась в филиале Центральной клинической больницы (при Управлении делами президента РФ) в Барвихе. "Ее диагноз – "глиобластома" (рак мозга), но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать", – сообщил собеседник, пожелавший остаться неназванным.

Актрису лечат новым препаратом. "Кейтруда" блокирует рост раковых клеток, воздействуя на определенные молекулы. Лекарство является альтернативой гормональной и химиотерапии. "Первым делом удалили опухоль. После удаления появилась вторая опухоль – удалили и ее. Операция прошла успешно. Теперь идет поддерживающее лечение", – рассказал врач.

По его словам, Анастасия Заворотнюк "слабенькая, бледненькая", иммунитет артистки ослаблен. "Внешне она, конечно, изменилась. Появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова", – цитирует доктора сайт "Комсомольская правда".